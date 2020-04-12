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Ротань – об исчезновении Днепра: Для меня это до сих пор трагедия

16:33 24 Читати українською
Ротань – об исчезновении Днепра: Для меня это до сих пор трагедия
Руслан Ротань / фото из открытых источников

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вспомнил, как воспринял исчезновение Днепра.

"Я уехал в отпуск, приехал, а команды уже нет. Никто не ожидал, что так получится. Для меня это до сих пор трагедия.

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В Днепре много болельщиков переживают и не могут смириться с этим фактом. Днепр в моем сердце и в моей памяти", – цитирует Ротаня пресс-служба УАФ.

Напомним, Ротань начал профессиональную карьеру футболиста в 1998 году в Днепре. С 2005 по 2008 годы выступал в составе киевского Динамо, из которого вернулся в родной Днепр. 2017-й провел в пражской Славии, а повесил бутсы на гвоздь в Динамо в 2018 году.

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Руслан Ротань Руслан Ротань Днепр Днепр Руслан Ротань Руслан Ротань
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