Ротань прокомментировал подготовку к отборочной группе на Евро-2021

Накануне первого учебно-тренировочного сбора в этом году главный тренер молодежной сборной Украины пообщался с прессой.

Сегодня после обеда команда U-21 отправилась в Турцию, где проведет тренировочный сбор и примет участие в международном турнире. Наши ребята сыграют четыре матча – против сборных Эстонии, Македонии, Казахстана и Латвии.

Перед этим состоялась пресс-конференция нового наставника сине-желтых Руслана Ротаня, на которой он ответил на вопросы журналистов.

Ротань: Все сборные работают под национальную команду

"В первую очередь мы будем смотреть на себя. Познакомимся с ребятами, доведем до подопечных наши требования.

Не секрет, что большинство талантливых игроков выбирают Шахтер или Динамо. Однако способные игроки есть по всей Украине, практически все представляют Премьер-лигу. Мы наблюдаем за всеми и готовы к сотрудничеству с каждым.

Мы следим за Биленьким. Хотелось бы, чтобы у него было больше игровой практики. Это игрок хорошего уровня. Зато на этот раз мы вызывали других исполнителей. Например, нашей находкой стал Богдан Милованов. В сборной есть проблема с правым защитником, и мы нашли необходимого футболиста в хихонскому Спортинга. Он отвечает нашим требованиям, мы на него рассчитываем. Также мы услышали хорошие отзывы о Богдане от тренера испанской команды.

Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на турнир в Турции

Максим Ризье прошел через юношескую сборную, имеет хорошие качества, выступает за Кошице. Потенциально это игрок приличного клуба и национальной команды. Евгений Сердюк - нападающий, много забивает. Сейчас он не играет в первой команде Боавишты, но у него все впереди. У парня есть потенциал, мы так же на него рассчитываем", – цитирует слова Ротаня официальный сайт ФФУ.