Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на турнир в Турции

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился с составом на турнир в Турции.

ФФУ на своем официальном сайте опубликовала состав молодежной сборной Украины на международный турнир, который состоится в Турции. Там "желто-синие" сыграют против сверстников из Эстонии, Македонии, Казахстана и Латвии. Соревнования пройдут с 21 по 26 марта.

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Вратари: Евгений Кучеренко (Шахтер), Андрей Кожухар (Черноморец), Олег Билык (Александрия).

Защитники: Александр Романчук (Динамо Киев), Иван Семенихин, Владимир Якимец (оба – Шахтер), Евгений Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (оба – Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Владислав Дубинчак (Арсенал-Киев) Орест Лебеденко (Луго), Богдан Милованов (Спортинг).

Полузащитники: Ахмед Алибеков, Евгений Смирный (оба – Динамо), Дмитрий Топалов, Максим Чех (оба – Шахтер), Богдан Леднев, Максим Лунев (оба – Заря), Илья Путря (Мариуполь), Артем Козак (Арсенал-Киев), Роман Вантух (Олимпик), Максим Ризье (Кошице).

Нападающие: Назарий Русин (Динамо), Евгений Сердюк (Боавишта).