Ротань прокоментував підготовку до відбіркової групи на Євро-2021

Напередодні першого навчально-тренувального збору в цьому році головний тренер молодіжної збірної України поспілкувався з пресою.

Сьогодні після обіду команда U-21 вирушила до Туреччини, де проведе тренувальний збір і візьме участь у міжнародному турнірі. Наші хлопці зіграють чотири матчі – проти збірних Естонії, Македонії, Казахстану та Латвії.

Перед цим відбулася прес-конференція нового наставника синьо-жовтих Руслана Ротаня, на якій він відповів на запитання журналістів.

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"У першу чергу ми будемо дивитися на себе. Познайомимося з хлопцями, доведемо до підопічних наші вимоги.

Не секрет, що більшість талановитих гравців вибирають Шахтар або Динамо. Однак здібні гравці є по всій Україні, фактично всі представляють Прем’єр-лігу. Ми спостерігаємо за всіма й готові до співпраці з кожним.

Ми стежимо за Біленьким. Хотілося б, щоб у нього було більше ігрової практики. Це гравець непоганого рівня. Натомість цього разу ми викликали інших виконавців. Наприклад, нашою знахідкою став Богдан Мілованов. У збірній є проблема із правим захисником, і ми знайшли необхідного футболіста в хіхонському Спортингу. Він відповідає нашим вимогам, ми на нього розраховуємо. Також ми почули хороші відгуки про Богдана від тренера іспанської команди.

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Максим Різьє пройшов через юнацьку збірну, має гарні якості, виступає за Кошице. Потенційно це гравець пристойного клубу та національної команди. Євген Сердюк – нападник, який багато забиває. Зараз він не грає в першій команді Боавішти, але в нього все попереду. У хлопця є потенціал, ми так само на нього розраховуємо", – цитує слова Ротаня офіційний сайт ФФУ.