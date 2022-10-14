"Кого желаю получить в соперники? Те команды, которые мы сможем победить. Радует, что наши футболисты хотят сыграть с сильнейшими сборными.

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Это говорит только о том, что ребята уверены в своих силах – они не боятся играть против кого-либо. Пожалуй, это и есть самый главный результат отборочного цикла. Причем ключевое здесь как раз играть, а не биться", – сказал Ротань в комментарии Zbirna.com.

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче квалификации Евро-2023 против Словакии взяла убедительный реванш (3:0) и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы.

К слову, своих соперников "сине-желтые" узнают уже 18 октября – жеребьевка состоится в Бухаресте в 19:00 Подопечные Руслана Ротаня попали в четвертую корзину. Состав корзин выглядит следующим образом: корзина 1 (Испания, Португалия, Германия, Франция), корзина 2 (Нидерланды, Англия, Италия, Румыния), корзина 3 (Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия), корзина 4 (Украина, Норвегия, Израиль, Грузия). Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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