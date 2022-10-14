"Кого бажаю отримати в суперники? Ті команди, які ми зможемо перемогти. Тішить, що наші футболісти хочуть зіграти з найсильнішими збірними.

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Це свідчить лише про те, що хлопці впевненні в своїх силах – вони не бояться грати проти будь-кого. Мабуть, це і є найголовніший підсумок відбірного циклу. Причому ключове тут саме грати, а не битися", – сказав Ротань у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі кваліфікації Євро-2023 проти Словаччини взяла переконливий реванш (3:0) і вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи.

До слова, своїх суперників "синьо-жовті" дізнаються вже 18 жовтня – жеребкування відбудеться у Бухаресті о 19:00 Підопічні Руслана Ротаня потрапили до четвертого кошика. Склад кошиків виглядає наступним чином: кошик 1 (Іспанія, Португалія, Німеччина, Франція), кошик 2 (Нідерланди, Англія, Італія, Румунія), кошик 3 (Хорватія, Швейцарія, Бельгія, Чехія), кошик 4 (Україна, Норвегія, Ізраїль, Грузія). Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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