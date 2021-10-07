"Чи не тисне на нас перша сходинка турнірної таблиці? До хорошого швидко звикаєш. Я вірю в хлопців, що вони й надалі зможуть тримати планку. Стає більше відповідальності, але знову ж таки, найголовніше у нашій справі – віра в те, що ми робимо. Це має вселяти оптимізм в українських футболістів.

Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору Євро-2023

Франція, напевно, найсильніший суперник за час мого перебування біля керма молодіжної збірної. Про неї багато розповідати не потрібно. Якщо дивитися статистику, то 90% їхнього складу виступає в топ-5 європейських чемпіонатів, а 12 футболістів – узагалі зараз учасники єврокубкових змагань. А це багато про що говорить. Франція завжди була багатою на футбольні таланти. Ми розуміємо, з ким нам належить зіграти. Насамперед це буде для нас перевірка на міцність. Я вже сказав своїм гравцям, що за потенціалом ми набагато кращі, ніж за менталітетом. Тому менталітет потрібно ламати й більше вірити у свої сили.

Суперник сильний, але ми хочемо й будемо намагатися відштовхуватися від своїх сильних якостей. Своїми діями ми повинні змусити опонента думати, як грати проти України. У нас є свій план, якого команда повинна притримуватися. Думаю, перші хвилини поєдинку, коли футболісти почнуть стикатися один з одним, покажуть, хто на які сюрпризи здатний. Звичайно, я б хотів, щоб Україна володіла м'ячем, але якщо ситуація буде такою, що певний час потрібно буде грати на контратаках, ми намагатимемося цим скористатися.

У нас є деякі проблеми з ігровою практикою, що трохи турбує. Але молоді футболісти беруть своє за рахунок бажання, вони хочуть грати. До того ж вони розуміють, якій сильній збірній доведеться протистояти", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок відбірного турніру Євро-2023 українська молодіжка проведе вже завтра, 8 жовтня, у французькому Бресті. Після двох турів "синьо-жовті" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. Франція з 4-ма пунктами йде другою.

Збірна України U-21 визначилась із заявкою на матчі відбору до Євро – Супряга, Мудрик та ще 22 гравці в обоймі Ротаня