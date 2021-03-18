"Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники – не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А.

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Однако, никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимание игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

Относительно планов молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру... Ближайший – мартовский – сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует сам отбор", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, первыми соперниками молодежной сборной Украины в новом году станут Болгария (24 марта, начало в 16:00), Узбекистан (27 марта, начало в 16:00) и Словакия (29 марта, начало в 18:00).

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