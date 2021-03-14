"Конечно, у меня положительные эмоции. Всегда очень приятно ехать в расположение молодежной сборной. Там особая атмосфера, поэтому с нетерпением жду начала сбора.

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С максимальными амбициями езжу в лагерь команды. Не хотел бы снижать планку, которую поставил перед собой. С каждым матчем стараюсь прогрессировать. У меня максимальные цели. На этот раз еду в сборную вместе с одноклубником Алексеем Сычом. Мы с ним хорошо общаемся, я рад, что его также вызвал Руслан Ротань. Вместе нам будет веселее и легче работать.

Всегда приятно ехать в Турцию. Там классная солнечная погода и хорошие травяные поля. В 2019 году молодежная сборная Украины победила в Antalya Cup, поэтому, думаю, на этот раз будет стоять задача выступить не менее удачно. Убежден, что команда сделает все для того, чтобы победить в этом турнире", – сказал Кухаревич в комментарии официальному сайту Руха.

Напомним, Николай провел за украинскую молодежку два матча, в которых забил три гола (отметился дублем в поединке с Мальтой и поразил ворота Северной Ирландии).

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