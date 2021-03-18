Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про підготовку команди до старту у відборі на чемпіонат Європи.

"Усі знають опонентів у нашій групі. Суперники – не подарунок. Французи у попередньому відбірному циклі виграли дев'ять із 10-ти матчів. У складі збірної Сербії багато футболістів виступає в італійській Серії А.

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Проте ніхто не знімає з нас відповідальності за результат. Будемо боротися. Разом із тим ми будемо й виховувати молодь, щоб вона була готова до переходу до головної команди країни. Якщо минулого відбору у нас вийшло дати хлопцям розуміння гри, але не склалося з результатом, то зараз постараємося об'єднати ці дві мети.

Щодо планів молодіжної збірної на період підготовки до відбірного турніру... Найближчий – березневий – збір пройде у Туреччині. Там ми в рамках міжнародного турніру Antalya Cup зіграємо три поєдинки. У травні відбудеться Турнір Валерія Лобановського, після якого ми на виїзді зіграємо спаринг зі збірною Туреччини. А у вересні стартує сам відбір", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, першими суперниками молодіжної збірної України у новому році стануть Болгарія (24 березня, початок о 16:00), Узбекистан (27 березня, початок о 16:00) та Словаччина (29 березня, початок о 18:00).

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