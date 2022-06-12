"Мы разговаривали с ребятами на эту тему. И все пришли к выводу, что результат в предстоящем поединке для нас важен, поскольку сборную Украины ждут матчи плей-офф, поэтому групповой турнир очень хочется завершить на мажорной ноте и при этом показать качественный футбол, к чему мы всегда стремимся.

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Каждая победа любой украинской сборной поддерживает наших воинов. Брат одного из наших футболистов – на передовой. Ребята в очень тяжелых условиях смотрели некоторые наши матчи. Они переживают, и мы переживаем украинских бойцов. А положительными результатами на международной арене, надеюсь, прибавляем им настроение.

Будет ли масштабная ротация? Да. Игры у нас проходят через два дня на третий, поэтому многие ребята чувствуют усталость. Но это ни в коем случае не означает, что у нас есть первый и второй состав. Сегодня сыграет тот состав, который должен выполнить поставленную задачу.

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Выводы из поединка с Францией? Пока очень мало времени, чтобы делать какие-то выводы. У нас был сложный перелет в Ереван, восстановление, поэтому сейчас все мысли – только о предстоящей встрече. Французы подарили футболки нашей команде? Да. Мы раздали их ребятам, а они эти подарки отправят на благотворительность для поддержки украинской армии.

Задумывались ли по поводу будущего соперника в плей-офф? Мы в курсе дела, но пока не хочется на этом концентрироваться. Как бы там ни было, кто бы ни попал к нам в оппоненты, надо побеждать", – поделился Ротань в комментарии пресс-службе УАФ.

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