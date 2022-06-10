"Удовлетворен ли я результатом и игрой своей команды в противостоянии с Францией? Результатом, конечно же, нет. Вы бы видели глаза футболистов после игры. Команда отдала все силы. Мы очень хотели победить. В той ситуации, в которую сейчас попал наш футбол, мои подопечные, думаю, продемонстрировали содержательный футбол и проявили характер.

Украина – Франция – 3:3 – видео голов и обзор матча отбора к Евро-2023 U-21

Молодежка добавила и в физической готовности. На сборах мы не перегружали ребят, основное внимание уделялось спринтам и тактике, отсюда результат этой работы.

По всем статистическим данным Франция – команда номер один в Европе среди молодежных сборных. Но я рад своим подопечным, которые в противостоянии с игроками уровня Лиги чемпионов действовали на равных, а иногда и превосходили соперника. В раздевалке я попросил своих ребят не опускать планку и дальше.

После матча в нашу раздевалку заходили представители сборной Франции. Они выразили поддержку всей Украине, заверили, что Франция переживает вместе с нами и подарили футболки своей сборной.

Впереди завершающий матч с Арменией. Сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно будет ротация. А в том, что ребята профессионалы и отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом. Поединок в Армении будет как мостик в плей-офф отбора. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим в деле ближайший резерв", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, плей-офф за выход на Евро-2023 состоится с 20 по 27 сентября 2022 года.

Украина U-21 расписала яркую ничью с Францией – 30-миллионный капитан нам помогал, Ротань показал уровень против звезд