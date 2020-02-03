toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ ЛУНИН ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЛЕВАНТЕ

Ротань отправится в Турцию, чтобы просматривать кандидатов в молодежную сборную Украины

12:37 21 Читати українською
Ротань отправится в Турцию, чтобы просматривать кандидатов в молодежную сборную Украины
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань сегодня отправится в Турцию, где в течение десяти дней будет смотреть матчи украинских клубов на тренировочных сборах.

Вместе с настаником украинской молодежки отправятся его ассистенты Василий Кардаш и Александр Мелащенко, информирует официальный сайт УАФ. С 3-го по 14-е февраля тренеры будут смотреть спарринги украинских клубов, акцентируя внимание на кандидатах в свою команду.

Ротань объяснил, почему проведение матча сборной Украины U-21 во Львове пойдет на пользу игрокам

Таких матчей с 4-го по 13-е февраля будет около 40. Какие поединки выберут наставники "сине-желтых", будет решено коллегиально в Белеке, где остановится тренерский штаб.

Напомним, что свой ближайший матч отборочного турнира Евро-2021 команда Ротаня проведет 27 марта на выезде с Мальтой.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка

blog_ava
Ибрагимович устроил интересный перфоманс в матче против Вероны – шведу даже не понадобилось выходить на поле
06:30
352
Теги
Зимние сборы Руслан Ротань Руслан Ротань Сборная Украины U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
34
мин
Сампдория
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук