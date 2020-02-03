Ротань отправится в Турцию, чтобы просматривать кандидатов в молодежную сборную Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань сегодня отправится в Турцию, где в течение десяти дней будет смотреть матчи украинских клубов на тренировочных сборах.

Вместе с настаником украинской молодежки отправятся его ассистенты Василий Кардаш и Александр Мелащенко, информирует официальный сайт УАФ. С 3-го по 14-е февраля тренеры будут смотреть спарринги украинских клубов, акцентируя внимание на кандидатах в свою команду.

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Таких матчей с 4-го по 13-е февраля будет около 40. Какие поединки выберут наставники "сине-желтых", будет решено коллегиально в Белеке, где остановится тренерский штаб.

Напомним, что свой ближайший матч отборочного турнира Евро-2021 команда Ротаня проведет 27 марта на выезде с Мальтой.

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