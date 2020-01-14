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Ротань объяснил, почему проведение матча сборной Украины U-21 во Львове пойдет на пользу игрокам

14 января 06:30 108 Читати українською
Ротань объяснил, почему проведение матча сборной Украины U-21 во Львове пойдет на пользу игрокам
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал решение провести важный матч отбора к Евро-2021 против Северной Ирландии на Арене Львов.

 

"С большим удовольствием отношусь ко Львову, их болельщикам. Там хорошие условия для проведения матча. Только поддерживаю эту инициативу.

Украина U-21 проведет важный поединок отбора к Евро-2021 во Львове

Как показал матч с Данией, поддержка была сумасшедшей. Если молодежная сборная будет собирать такую аудиторию на каждый матч, наши игроки будут расти, видя, для кого играют. Это очень важный шаг", – поделился Ротань в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021 с 3 пунктами в активе. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и получила одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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Руслан Ротань Руслан Ротань Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Украина U-21 - Северная Ирландия U-21
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