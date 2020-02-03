Ротань вирушить до Туреччини, щоб переглядати кандидатів у молодіжну збірну України

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань сьогодні вирушить в Туреччину, де протягом десяти днів буде переглядати матчі українських клубів на тренувальних зборах.

Разом з настаником української молодіжки вирушать його асистенти Василь Кардаш та Олександр Мелащенко, інформує офіційний сайт УАФ. З 3-го по 13-е лютого тренери переглядатимуть спаринги українських клубів, акцентуючи увагу на кандидатах у свою команду.

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Таких матчів із 4-го по 13 лютого буде близько 40. Які саме поєдинки виберуть наставники "синьо-жовтих", буде вирішено колегіально в Белеку, де зупиниться тренерський штаб.

Нагадаємо, що свій найближчий матч відбіркового турніру Євро-2021 команда Ротаня проведе 27 березня на виїзді з Мальтою.

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