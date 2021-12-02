Наставники национальной, молодежной и юношеских сборных Украины собрались в Доме футбола, чтобы подвести итог уходящего года.

В четверг, 2 декабря, состоялось заседание Комитета национальных сборных команд УАФ, сообщает официальный сайт ассоциации .

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Во время мероприятия с участием сопредседателей комитета Олега Блохина и Алексея Михайличенко, а также первых вице-президентов Анатолия Демьяненко и Вадима Костюченко Александр Петраков, Руслан Ротань, Владимир Езерский и Олег Кузнецов отчитались о работе со своими командами в 2021 году. Также они поделились планами подготовки к международным матчам в следующем году.

Кроме этого, члены комитета пересмотрели проект международного календаря поединков сборных на 2022 год. Позже он будет предложен для рассмотрения Исполкому УАФ.