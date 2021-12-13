Ротань залишиться тренером молодіжної збірної України – УАФ продовжила контракти з низкою фахівців
19:13 - Читать на русском
Ніяких змін на посадах наставників юнацьких та молодіжної команд "синьо-жовтих" не відбулось.
УАФ пролонгувала контракт головного тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня, повідомляє офіційний сайт організації.
Петраков, Ротань та інші тренери збірних України відзвітували про роботу у 2021 році
Також нові угоди про співпрацю підписали наставники юнацьких команд "синьо-жовтих" – Володимир Єзерський(U-19), Сергій Нагорняк (U-18) та Олег Кузнєцов (U-17).
Нагадаємо, після 6-ти турів кваліфікації на Євро U-21 українці розташувались на другій сходинці у групі H. Підопічні Ротаня на три очки поступаються французам.
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