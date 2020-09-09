"Считаю, что первый тайм сборной Украины удался. Мы забили два мяча и, в принципе, полностью контролировали ситуацию на поле. Во втором тайме, особенно в первой половине мы немного расслабились, отдав инициативу сопернику. Правда, угрозы нашим воротам были в основном после стандартных положений. Сами же не смогли реализовать несколько шансов. В будущем хотелось бы, чтобы команда всю игру проводила ровно.

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У нас сейчас хорошее поколение футболистов. Важно, что все они пытаются выполнять наши требования. Я сейчас не буду кого-то из них выделять, вся команда на прошлом сборе работала, как единый механизм. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить все клубы и тренеров, которые пошли нам на встречу, что позволило нам начать тренировочный процесс на три дня раньше дат УЕФА. Это позволило нам лучше подготовиться и, считаю, показать хороший футбол в матчах с Данией и Финляндией.

Я уже не раз говорил, что для нас важно качество игры, которую мы стараемся улучшать. Хотя и от результата мы не отказываемся. Каждый матч, остался в отборе, будет для сборной Украины как финальный", – приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Отметим, что Украина U-21 уверенно переиграла финнов (2:0) и остается с призрачными шансами на выход на Евро-2021.

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