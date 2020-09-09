"Вважаю, що перший тайм збірній України вдався. Ми забили два м'ячі і, в принципі, повністю контролювали ситуацію на полі. У другому таймі, особливо в першій його половині ми трохи розслабилися, віддавши ініціативу супернику. Правда, загрози нашим воротам були в основному після стандартних положень. Самі ж не змогли реалізувати кілька шансів. У майбутньому хотілося б, щоб команда всю гру проводила рівно.

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У нас зараз гарне покоління футболістів. Важливо, що всі вони намагаються виконувати наші вимоги. Я зараз не буду когось із них виділяти, вся команда на минулому зборі працювала, як єдиний механізм. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім клубам та тренерам, які пішли нам назустріч, що дозволило нам почати тренувальний процес на три дні раніше дат УЄФА. Це дозволило нам краще підготуватися і, вважаю, показати непоганий футбол в матчах з Данією і Фінляндією.

Я вже не раз говорив, що для нас важлива якість гри, яку ми намагаємося поліпшувати. Хоча й від результату ми не відмовляємося. Кожен матч, що залишився у відборі, буде для збірної України немов фінальний", – наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що Україна U-21 впевнено переграла фінів (2:0) та залишається із примарними шансами на вихід на Євро-2021.

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