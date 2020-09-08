Отбор Евро 2021 U-21, 7 тур

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Конопля, 22, Сикан, 45+1

Финляндия: Яаскеляйнен – Тихи (Н. Мяенпяя, 67), Халме, Вайнионпяя – Валакари, Лингман (Хюваринен, 67), Оксанен, А. Мяенпяя (Атакаї, 46) – Сойсало, Челльман (Ставицки, 70), Илятупа (Ассенун, 46)

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак (Корниенко, 63) – Бондаренко, Булеца, Батагов (Чех, 88) – Лунев (Цитаишвили, 63), Сикан (Кащук, 90+3), Топалов (Назаренко, 63)

Молодежная сборная Украины после драматического фиаско в виде упущенной победы в Дании имела микроскопические шансы на то, чтобы выйти в финальную часть Чемпионата Европы 2021. Команда Ротаня до отчетной встречи набрала очков меньше (4), чем сыграла туров (5), оказавшись на предпоследнем месте. Отставание даже от второй строчки катастрофическое (минус 9, а у Румынии впереди 2 матча против Мальты), поэтому сейчас речь шла только о престиже и наигрывании будущих звезд главной команды. В первом круге Украина U-21 уступила Финляндии со счетом 0:2, так что жаждала реванша. Суоми занимали 3 место, опережая наших на 3 балла.

Финляндия – Украина: составы и онлайн-трансляция матча отбора Евро U-21

Украина активно начала с угловых, заработанных штрафных, ударов Сикана и Лунева. Уже за первые 9 минут Уильям Яаскеляйнен, который играет в 4 дивизионе Англии, выручил дважды. Молодежный чемпион мира Ефим Конопля, защитник Десны в аренде из Шахтера, открыл счет на 22-й, сыграв на добивании после выстрела Лунева. Отлично здесь сыграл Булеца, который разорвал центр защиты пасом на хавбека Зари под первый удар.

Под занавес тайма отличился еще и Сикан. Чемпион мира U-20 замкнул пас динамовца Дубинчака, который ближайший сезон проведет за СК Днепр-1. Гол сделал тот же Булеца. Другой арендованный днепрянин, который принадлежит Динамо, протащил мяч и отдал вразрез под ассист. Сикану оставалось только расстрелять пустые ворота. У Финляндии за весь тайм практически 1 момент. Украина была лучше во всем: 58 на 42 процент владения, 7:2 по ударам, 5:0 по попаданиям в створ.

Финн Тихи в начале второй половины после подачи углового выиграл воздушную дуэль – только классный сейв Трубина остановил полет мяча на линии ворот. Прошло секунд 100, как состоялся красивый крученый удар Булецы под перекладину, Яаскеляйнен вытащил с огромными трудностями. Затяжная атака завершилась проходом Сойсало по центру. Финн обыграл 3 украинцев и пробил из-под четвертого (Чеберко) – опять Трубин идеально действует в ближнем бою. Цитаишвили вышел на замену и дважды подряд проиграл дуэль сыну легендарного вратаря АПЛ Яаскеляйнена. Был еще один сейв кипера Шахтера, на который наши ответили не лучшими попытками после неплохих передач. На том и закончили. Справедливый, но запоздалый реванш за домашнее поражение с тем же счетом 2:0.