Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на матчі проти Румунії та Греції – є несподіванки

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив заявку на матч відбору Євро-2021 проти Румунії та товариський поєдинок із Грецією.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної України U-21 на матчі проти Румунії та Греції, які відбудуться 10 та 14 жовтня відповідно. Варто зазначити, що у списку немає Сергія Булеци та Данила Сікана, які опинилися лише в резерві.

Булеца пропустить матч з Динамо

Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет, Олег Білик.

Захисники: Денис Попов, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Євген Чеберко, Владислав Дубінчак, Владислав Бабогло, Олексій Биков, Орест Лебеденко, Богдан Мілованов.

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв, Євгеній Смирний, Олександр Назаренко, Максим Чех, Дмитро Топалов, Михайло Мудрик, Дмитро Крисків, Ахмед Алібеков.

Нападники: Владислав Супряга, Назарій Русин, Олег Кожушко

Резервний список: Артем Бондаренко, Данило Сікан, Тимур Стецьков, Віктор Корнієнко, Владислав Вакула , Артем Козак, Володимир Якімець, Сергій Булеца, Данило Бескоровайний.

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