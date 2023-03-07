Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань выбрал игроков, которые сыграют в спаррингах с Данией и Италией в рамках подготовки к Евро-2023.

В список сборной Украины U-21 на мартовский сбор попали 26 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Также Ротань определил резерв команды, в который вошло еще 13 футболистов.

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Голкиперы: Нещерет, Фесюн, Кинарейкин.

Защитники: Лях, Роман, Дидык, Таловеров, Биловар, Сирота, Вивчаренко, Батагов, Драмбаев.

Полузащитники: Желизко, Рубчинский, Назаренко, Бражко, Хлань, Михайленко, Кащук, Очеретько, Крыськив, Брагару.

Нападающие: Вьюнник, Сикан, Ванат, Кухаревич.

Резервный список

Вратарь: Твардовский.

Полевые игроки: Капинус, Сыч, Боль, Дячук, Фарина, Булеза, Сапуга, Викентий Волошин, Кулиев, Кучерявый.

Отметим, что молодежная сборная Украины проведет сборы, которые продлятся с 20 по 27 марта. Во время них команда сыграет с Данией (24-го числа) и с Италией (27-го).

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