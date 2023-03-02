УЕФА определил локации для команды Руслана Ротаня на поединки чемпионата Европы.

Молодежная сборная Украины проведет матчи группового турнира Евро на двух стадионах в Бухаресте, сообщает пресс-служба УАФ.

Ротань сообщил, кто будет тренировать молодежную сборную Украины, пока он будет работать с главной командой

В частности, поединки "сине-желтых" будут принимать арены – Рапид-Джулешти и Стяуа.

На Рапид-Джулешти (также известном как Супербет Арена) украинцы сыграют с Хорватией и Испанией (21 и 27 июня соответственно). Игра с Румынией состоятся на Стяуа 24 июня.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы стартует 21 июня. Три лучшие команды Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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