Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей группового этапа Евро-2023
УЕФА определил локации для команды Руслана Ротаня на поединки чемпионата Европы.
Молодежная сборная Украины проведет матчи группового турнира Евро на двух стадионах в Бухаресте, сообщает пресс-служба УАФ.
Ротань сообщил, кто будет тренировать молодежную сборную Украины, пока он будет работать с главной командой
В частности, поединки "сине-желтых" будут принимать арены – Рапид-Джулешти и Стяуа.
На Рапид-Джулешти (также известном как Супербет Арена) украинцы сыграют с Хорватией и Испанией (21 и 27 июня соответственно). Игра с Румынией состоятся на Стяуа 24 июня.
Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы стартует 21 июня. Три лучшие команды Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
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