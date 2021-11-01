Виктор Корниенко вызван на ноябрьские матчи сборной Украины из-за повреждения Виталия Миколенко, сообщает официальный сайт УАФ . Сбор команды Петракова начнется 8 ноября в Киеве.

Босния и Герцеговина – Украина: Петев объявил список на решающие матчи квалификации в ЧМ-2022

Теперь состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош), Виктор Коваленко (Специя).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

В резервном списке сейчас есть Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Игорь Харатин (Легия) и Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Напомним, 11 ноября Украина проведет товарищеский поединок с Болгарией в Одессе, а 16 ноября – решающий матч квалификации на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной в Зенице.