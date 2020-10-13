"Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была только одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой – ничья).

Северная Ирландия – Украина: Ротань не опускает руки в борьбе за путевку на Евро U-21

Тем самым сборная потеряла шансы попасть на молодежный чемпионат Европы. Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матча к матчу и что она нашла свою игру. Замечательное назначения федерации! Одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой", – написал Шахов в своем Telegram-канале "Шах и Шах".

Напомним, украинцы уступили предпоследней команде группы – Северной Ирландии – и потеряли даже теоретические шансы на выход из группы.

Украина U-21 проиграла Северной Ирландии и окончательно потеряла шансы на выход на Евро-2021