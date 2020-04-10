Ротань назвал украинский клуб, стиль игры которого ему больше импонирует – интересный выбор

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, игра какого из украинских клубов ему нравится больше всего.

"Мне импонирует игра Зари, их контроль мяча. Они играют с головой, обдумывают каждое движение. Для меня это большой плюс. Ребята из Зари на ведущих ролях и в молодежной сборной", – поделился Ротань во время прямого эфира УАФ в Instagram.

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Отметим, что Заря занимает второе место в чемпионате Украины, опережая Динамо по дополнительным показателям. Безоговорочным лидером остается Шахтер, который имеет 13 очков больше ближайших преследователей.

Напомним, сборная Украины U-21 под руководством Ротаня занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021 с 3 пунктами в активе. "Сине-желтые" в четырех матчах потерпели три поражения и получила одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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