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Джулай назвал неожиданную причину резкого спада Динамо

20:13 133 Читати українською
Джулай назвал неожиданную причину резкого спада Динамо
Дмитрий Джулай / фото из открытых источников

Известный журналист Дмитрий Джулай объяснил, почему Динамо продолжает терять в уровне исполнителей.

"В 80-х годах упрекали Лобановского, что вот он приглашает молодых футболистов, а потом они не играют в Динамо... Потому что планка была. И если по разным причинам футболист, каким бы талантливым он ни был, не мог дотянуться до этого уровня, он, разумеется, шел в другую команду. И там при этом мог раскрыться и прекрасно играть.

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Он не раскрывался, но были другие футболисты, которые обеспечивали победы и на внутренней арене, и на международной. Сейчас этого нет. Сейчас трудно предположить, где эта планка стоит. Квалификация Лиги чемпионов? Так мы ее пройти тоже не можем. Аякс и Брюгге, безусловно, серьезные соперники. Но все равно ведь не проходим", – объяснил Джулай в эфире программы Вацко Live.

К слову, Динамо занимает третье место в текущем чемпионате Украины, уступая Заре по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Дмитрий Джулай
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