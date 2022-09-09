Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оприлюднив прізвища футболістів, які спробують здолати Словаччину і вийти на чемпіонат Європи-2023.

Молодіжна збірна України фінішувала другою у відборі чемпіонату Європи. Підопічні Руслана Ротаня пропустили вперед тільки Францію, а у плей-офф за вихід на Євро U-21 зіграють зі Словаччиною.

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В основному списку молодіжки на стикові матчі – 25 гравців. Ще 11 футболістів опинилися в резервному переліку, інформує офіційний сайт УАФ.

Воротарі: Дмитро Мацапура (Зоря), Анатолій Трубін (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря), Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (всі – Динамо), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Дмитро Капінус (Металіст 1925), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Максим Таловєров (Слован, Чехія).

Півзахисники: Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Володимир Бражко, Микола Михайленко (обидва – Зоря), Ельдар Кулієв (Минай), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Богдан В'юнник (Цюріх, Швейцарія), Микола Кухаревич (Хіберніан, Шотландія), Данило Сікан (Шахтар).

Резерв: Яків Кінарейкін, Валентин Рубчинський (обидва – СК Дніпро-1), Едуард Козік (Шахтар), Роман Дідик, Марко Сапуга (обидва – Рух), Олег Горін (Минай), Даниїл Алефіренко, Максим Хлань (обидва – Зоря), Максим Брагару (Чорноморець), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Вікентій Волошин (Олександрія).

Матчі Україна U-21 – Словаччина U-21 відбудуться 23 і 27 вересня. Перший матч підопічні Ротаня зіграють на виїзді у Жиліні. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у польському місті Бєльсько-Бяла. Переможець зіграє на чемпіонаті Європи, який відбудеться влітку 2023 року в Румунії.

До фінального турніру вже пробилися Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія. Компанію цим збірним складуть 4 переможці плей-офф.

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