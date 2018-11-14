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Ротань назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2018 года в УПЛ

19:17 119 Читати українською
Ротань назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера 2018 года в УПЛ
Руслан Ротань / фото из соцсетей

Экс-игрок сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кто будет бороться за звание лучшего футболиста и тренера УПЛ в 2018 году.

"Думаю, лучшего игрока будут выбирать из тройки Тайсон, Марлос и Цыганков. Но Тайсон последнее время был травмирован, поэтому думаю, что борьба будет между Цыганковым и Марлосом.

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Что касается лучшего тренера, то нужно брать того, кто стал чемпионом. Поэтому будет правильно, если на сегодняшний день в Украине лучшим станет Паулу Фонсека. Но у нас есть и другие хорошие тренеры. Тот же Юрий Вернидуб, Мораиш, который возглавляет Карпаты. Они заслуживают хороших слов, и тоже будут бороться за это звание", – подытожил Ротань телеканалу Футбол.

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