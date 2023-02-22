Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Кирилла Ковальца оказались преждевременными. Полузащитник сможет помочь команде в первых официальных матчах года.

Накануне появилась информация, что 29-летний Ковалец будет прооперирован и пропустит длительный срок. Все оказалось не столь серьезно.

Полузащитник действительно ездил на медобследование в Рим, но операция на хряще колена не понадобится. Это подтвердил плановый медосмотр в столице Италии. Игрок возвращается в Украину и будет готовиться в общей группе к матчу против Металлиста 1925, сообщает ТаТоТаке.

Перенесенный поединок 6-го тура Премьер-лиги запланирован на 27 февраля. Эта игра должна была состояться 10 октября, но была отменена из-за массового ракетного обстрела Украины российскими войсками.

В сезоне 2022/23 Ковалец сыграл за Александрию 9 матчей, забил 1 гол. Команда занимает 5 место в УПЛ и сменила главного тренера – вместо Юрия Гуры пришел Руслан Ротань.

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