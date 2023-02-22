Чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям у Кирила Ковальця виявилися передчасними. Півзахисник зможе допомогти команді в перших офіційних матчах року.

Напередодні з'явилася інформація, що 29-річний Ковалець буде прооперований та пропустить тривалий термін. Все виявилося не так серйозно.

Півзахисник дійсно їздив на медобстеження в Рим, але операція на хрящі коліна не знадобиться. Це підтвердив плановий медогляд у столиці Італії. Гравець повертається в Україну і буде готуватися у загальній групі до матчу проти Металіста 1925, повідомляє ТаТоТаке.

Перенесений поєдинок 6-го туру Прем'єр-ліги запланований на 27 лютого. Ця гра мала відбутися 10 жовтня, але була скасована через масовий ракетний обстріл України російськими військами.

У сезоні 2022/23 Ковалець зіграв за Олександрію 9 матчів, забив 1 гол. Команда посідає 5 місце в УПЛ і змінила головного тренера – замість Юрія Гури прийшов Руслан Ротань.

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