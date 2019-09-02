Ротань ожидает от чемпионов мира U-20 быстрой адаптации в молодежной сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о подготовке команды к первым матчам квалификации на Евро-2021 против Мальты и Финляндии.

"Первая тренировка молодежной сборной Украины состоялась в воскресенье. Правда, работали мы не в полном составе, ведь в этот день свои матчи проводили Шахтер, Динамо, Заря и Олимпик, за которые выступают футболисты нашей команды.

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Мы сказали ребятам, что у нас каждый день работы – на вес золота, поскольку мы впервые собрались в таком составе. Ребята стали чемпионами мира, а это уже говорит об их отношении к делу, поэтому мы надеемся, что они быстро вольются в наш коллектив, который, верю, станет значительно сильнее.

Футболистов начнем знакомить с финской "молодежкой" с понедельника, когда соберется вся команда. Информации у нас хватает. Прежде всего это дисциплинированная команда, которая компактно играет, неплохо прессингует. Для оппонентов она создает минимум пространства, а это говорит о том, что нас ждет непростой поединок.

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Два года назад, по сути, эта финская сборная не пустила сборную Украины в финальную часть юношеского Евро, обыграв в элит-раунде. Поэтому еще раз скажу, что к нам в гости едет непростой соперник, но мы настроены только на победу", – цитирует Ротаня пресс-служба ФФУ.

Напомним, в первых матчах квалификации к Евро-2021 U-21 Украина сыграет против Финляндии и Мальты. Поединки пройдут в Запорожье 6 и 10 сентября соответственно.