"Уже знакомая нам ситуация, когда почему-то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то придумывает травмы и специально не приезжает, то он только делает хуже себе. Тем самым они дают шанс другим ребятам зарекомендовать себя. Я сказал игрокам, чтобы они пользовались своими возможностями. Для всех двери в молодежную сборную открыты, мы только рады. Показывайте ту игру, которую мы требуем, и все у вас будет впереди.

Молодежная сборная Украины готовится к Мемориалу Лобановского – у Ротаня две весомые потери

Относительно планов – хотелось бы сформировать костяк команды, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя называть причиной этого большое количество молодых игроков в национальной сборной, ведь это, наоборот, положительный момент. Также есть травмированные. Поэтому мы снова начинаем практически с чистого листа. Но мы к этому готовы, уже второй год работаем в таких условиях, на каждый отбор у нас новые футболисты. В селекционном плане это нормально.

Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже достаточно постоянно пытаться понять каждого, уже надо нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являемся победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку. Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.

С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но на эти команды мы не будем обращать внимания, а прежде всего сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, уже сегодня, 26 мая, "сине-желтые" сыграют со сверстниками из Азербайджана, а через два дня встретятся с Узбекистаном. После завершения турнира молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня сыграет со сборной хозяев U-21.

Украина U-21 – Азербайджан U-21: анонс матча Мемориала Лобановского