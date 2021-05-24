Команда Руслана Ротаня собралась в Киеве за два дня до старта турнира.

"Молодежка" всем составом вместе с персоналом сдала тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба УАФ.

Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на Мемориал Лобановского

В распоряжении Руслана Ротаня 22 футболиста. Однако в заявку пришлось вносить изменения. Полузащитник латвийской Валмиеры Иван Желизко получил травму в матче чемпионата, а нападающий Руха Николай Кухаревич так и не сумел восстановиться от повреждения, полученного еще в апреле. Зато в сборной довызван полузащитник все того же Руха Иван Литвиненко.

Заметим, что Мемориал Валерия Лобановского из-за неявки команды Туниса будет проведен в формате группового турнира из трех команд. "Сине-желтые" уже 26 мая сыграют со сверстниками из Азербайджана, а через два дня встретятся с Узбекистаном. После завершения турнира молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня сыграют со сборной хозяев U-21.

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