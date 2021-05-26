Вслед за национальной сборной Украины контрольные встречи начинает проводить и команда U-21. Правда, у подопечных Руслана Ротаня не совсем товарищеские поединки – молодежка выступает на Мемориале Лобановского. Нельзя сказать, что для наших футболистов когда-то было важно победить в нем, но хоть какая-то турнирная мотивация на таком уровне необходима.

Ротань объявил заявку молодежной сборной Украины на Мемориал Лобановского

Кроме того, были вопросы по качеству игры. Сборная Украины U-21 в марте пыталась работать через контроль мяча с большим количеством передач, однако на завершающей фазе атак было слишком мало острых пасов в штрафную. Как следствие, проседало и качество моментов – при 12 ударах в матче со Словакией "сине-желтые" наиграли на 1,05 xG. Против узбеков было всего 8 передач на продвижение, 10 ударов и 0,26 xG. Впрочем, не стоит забывать и о плюсах – в последних "товарняках" молодежка демонстрировала высокий темп (16-18 передач в минуту) и грамотно двигалась в двух из трех третей поля.

Руслан Ротань находится в творческом поиске, подбирая футболистов под свою основу и пытаясь ставить футбол, присущий "националке". Среди звездных молодых исполнителей с опытом УПЛ в заявку попали только Бондаренко, Сикан, Мудрык, Супряга, Очеретько и Снурницын – все остальные или только подбираются к первой команде (Ременяк, Вьюннык, Батагов), или представлены в молодёжках. В марте также выделялся Кухаревич, но этот сбор он пропускает из-за травмы.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Полтора года назад Украина уже встречалась с азербайджанцами, сыграв вничью при двух удалениях, но сегодня на поле выйдут совсем другие команды. Учитывая тяжелый сезон, высокой интенсивности от нашей "молодежки" ожидать не стоит, да и серьезной ставки на исход Руслан Ротань не делает – ему важно просто просмотреть футболистов.

Впрочем, ниже определенного уровня Украина U-21 не падает. "сине-желтые" могут проиграть или сыграть вничью, но это будет конкурентный матч с забитыми голами.

Шевченко знайшов нового форварда, Трубін має проблеми: Україна провалила старт підготовки до Євро, але панікувати зарано