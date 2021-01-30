Главный тренер молодежной сборной Украины Рослан Ротань рассказал о главной задаче своей команды и обещает изменить печальную статистику, которая держится уже 10 лет.

"Официальный календарь еще не готов. Мы сейчас дискутируем. Практически со всеми командами удалось договориться. Но сборная Армении не принимает ни наш, ни сборной Франции календарь. Поэтому все перенеслось на вторник, тогда все и решится.

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Относительно задач и оттока игроков молодежки в главную команду... Приоритет – национальная сборная. Если наши футболисты устраивают тренеров, мы рады, что они там будут играть. Какой смысл вызывать их в молодежную сборную, делать шаг назад для них – это нецелесообразно. Однако, если главный тренер национальной сборной скажет, что мы даем вам усиление – то от такого усиления не откажемся. Мы продолжим делать свое дело, готовить футболистов в национальную сборную.

Скомбинируем наши мечты и будем пытаться воспитывать футболистов, пытаться выполнять задачу, потому что 10 лет не выходили в финальную часть крупных турниров. Это нас задевает. Это для нас большая мотивация", – сказал Ротань в комментарии программе "Вмикай підігрів".

Напомним, по итогам жеребьевки наша молодежка попала в группу Н, где ее соперниками станут сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

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