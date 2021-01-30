Головний тренер молодіжної збірної України Рослан Ротань розповів про головне завдання своєї команди і обіцяє змінити сумну статистику, яка тримається вже 10 років.

"Офіційний календар ще не готовий. Ми зараз дискутуємо. Практично з усіма командами вдалося домовитися. Але збірна Вірменії не приймає ні наш, ні збірної Франції календар. Тому все перенеслося на вівторок, тоді все й вирішиться.

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Щодо завдань і віддтоку гравців молодіжки у головну команду... Пріоритет – національна збірна. Якщо наші футболісти влаштовують тренерів, ми раді, що вони там будуть грати. Який сенс викликати їх до молодіжної збірної, робити крок назад для них – це недоцільно. Однак, якщо головний тренер національної збірної скаже, що ми даємо вам підсилення – то ми від такого підсилення не відмовимося. Ми продовжимо робити свою справу, готувати футболістів до національної збірної.

Скомбінуємо наші мрії і будемо намагатися виховувати футболістів, намагатися виконувати завдання, тому що 10 років не виходили у фінальну частину великих турнірів. Це нас зачіпає. Це для нас велика мотивація", – сказав Ротань у коментарі програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, за підсумками жеребкування наша молодіжка потрапила у групу Н, де її суперника стануть збірні Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

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