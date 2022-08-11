Один из лидеров нынешнего Шахтера Михаил Мудрик расставил все точки по поводу своего будущего в донецком клубе.

"Были реальные предложения от Байера, Ювентуса и Брентфорда (на момент разговора – прим .). Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что пока будет лучше, чтобы я остался.

Агент Мудрика пролил свет на возможный трансфер украинца в топ-чемпионат

Не люблю загадывать заранее, потому что никогда не знаешь, как сложится будущее. Время покажет, когда нужно уходить. Футболист не должен выходить на поле с мыслями, какие последствия будут от его ошибок и какова ответственность на нем. Если выходишь с этими мыслями, то будет очень тяжело играть.

Когда был Де Дзерби, то он неоднократно давал шанс мне и Жоре (Судакову – прим .). Мы показывали, что можем играть в основном составе. Помню матч с Десной и Черноморцем, когда мы вместе вышли в основе. Я считаю, что мы оправдывали его доверие. И уже тогда показывали, что готовы конкурировать и быть игроками первого состава.

Далеко за примером не следует ходить. Возьмем Аякс – клуб воспитывает своих игроков, а затем продает за большие деньги. И таким молодым составом они добились хороших результатов. Можно использовать их опыт и попытаться играть своими питомцами.

Возможно, стратегия клуба где-то изменится и будет ставка на своих воспитанников – им будут давать играть, добавлять уверенности, чтобы они прогрессировали и показывали результат, а затем продавать. Сначала вкладываешь силы и терпение, а потом можно заработать миллионы из их продаж", – цитирует Мудрика Tribuna .

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?