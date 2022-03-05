Россию выбросили из еще одной футбольной организации – это развязывает руки игрокам
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг больше не имеет дел с оккупантским российским чемпионатом.
Организация в Twitter сообщила, что приняла решение исключить российскую Премьер-лигу и Футбольную национальную лигу из-за нападения войск Путина на Украину.
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РПЛ была полноценным членом Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг с 2007 года, а ФНЛ – ассоциированным членом с 2011 года. Исключение означает, что любой игрок теперь может расторгнуть трудовой договор с российским клубом и свободно покинуть страну-оккупанта.
Также ассоциация, объединяющая футбольные лиги, выразила солидарность со всеми пострадавшими людьми в Украине и надежду на нормализацию ситуации.
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