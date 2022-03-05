Асоціація європейських професійних футбольних ліг більше не має справ з окупантським російським чемпіонатом.

Організація у Twitter повідомила, що ухвалила рішення виключити російську Прем'єр-лігу та Футбольну національну лігу через напад військ Путіна на Україну.

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РПЛ була повноцінним членом Асоціації європейських професійних футбольних ліг з 2007 року, а ФНЛ – асоційованим членом з 2011-го. Відкинення означає, що будь-який гравець тепер може розірвати трудовий договір із російським клубом та вільно покинути країну-окупанта.

Також асоціація, що поєднує футбольні ліги, висловила солідарність з усіма постраждалими людьми в Україні та сподівання на нормалізацію ситуації.

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