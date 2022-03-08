Футбольна команда окупантів втратила будь-які шанси поборотися за вихід на ЧС-2022. Збірну Росії дискваліфікували, а національна команда Польщі вийшла у фінал кваліфікації достроково, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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"Після рішення від 28 лютого 2022 року, ухваленого спільно з Виконавчим комітетом УЄФА, усунути всі російські команди від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення, Бюро Організаційного комітету ФІФА вирішило, що Польща отримає дострокову путівку в фінал кваліфікації ЧС-2022 року. За право поїхати в Катар "Кадра" посперечається переможцем дуелі між Швецією та Чехією", – йдеться у повідомленні організації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала загарбницьку війну на території України. Цивілізований світ миттєво відреагував на дії агресора санкціями, зокрема, і у спортивній сфері. Відтак, команди країни-агресорки викинули з усіх міжнародних змагань.

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