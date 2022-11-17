Сборная страны-террориста не сумела справиться со скромным соперником – сборной Таджикистана (0:0). Более того, за весь матч команда Валерия Карпина смогла нанести по воротам соперника только 3 удара в створ. Таким же количеством ударов по воротам ответил Таджикистан.

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Напомним, что сборная России должна была сыграть контрольный матч с национальной командой Боснии и Герцеговины, но после критики общественности боснийская Федерация отменила встречу. Рашистской сборной не оставалось ничего иного, кроме как искать нового соперника для контрольной встречи. Сыграть с представителями террористов согласилась только сборная Таджикистана.

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