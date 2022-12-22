Учасник ЧС-2022 планує зганьбитися спарингом з Росією
Іран готовий остаточно знищити свою репутацію, зігравши зі збірною окупантів.
"Ми працюємо над тим, щоб найближчим часом відбувся товариський матч збірних Ірану та Росії. Ця гра стане ще одним інструментом для розвитку народної дипломатії та зближення між країнами", – ганебно заявив посол Ірану в країні-терористці Казем Джалалі.
Росія зганьбилась у товариському матчі з Таджикистаном
Іран грав на ЧС-2022, однак вилетів після групового етапу, програвши США та отримавши розгром від Англії. Футболісти збірної не співали гімн на знак протесту проти злочинної влади, яка жорстоко утискає права жінок.
Іран – один з небагатьох союзників росіян у війні проти України. Ісламська держава допомагає окупантам вбивати українців, постачаючи дрони-камікадзе.
Нагадаємо, що збірна росіянців ізольована від цивілізованого світу та виключена зі змагань під егідою УЄФА та ФІФА.