"Ми працюємо над тим, щоб найближчим часом відбувся товариський матч збірних Ірану та Росії. Ця гра стане ще одним інструментом для розвитку народної дипломатії та зближення між країнами", – ганебно заявив посол Ірану в країні-терористці Казем Джалалі.

Росія зганьбилась у товариському матчі з Таджикистаном

Іран грав на ЧС-2022, однак вилетів після групового етапу, програвши США та отримавши розгром від Англії. Футболісти збірної не співали гімн на знак протесту проти злочинної влади, яка жорстоко утискає права жінок.

Іран – один з небагатьох союзників росіян у війні проти України. Ісламська держава допомагає окупантам вбивати українців, постачаючи дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що збірна росіянців ізольована від цивілізованого світу та виключена зі змагань під егідою УЄФА та ФІФА.