– Есть замечательная песня украинских фанатов, которая уже стала международной – "Путин х*йло". В кулуарах вам никогда не приходилось слышать, как на нее реагирует хозяин Кремля?

– Я думаю, что он к этому относится по-философски. Он много раз рассказывал, жаловался, что на Западе ему дорисовывают клыки, кровь. Много есть разных карикатур. Словом, его часто позиционируют (справедливо), как дьявола. Он на этот счет всегда говорит: "Меня это не затрагивает, я к этому привык".

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Суть нашего хита в другом. Важно не то, как воспринимается Путиным. А важно, как действия России воспринимают граждане Украины. Ведь если если эта песня-кричалка стала такой популярной – какое следствие? Россияне видят, что их здесь, как минимум, не ждут. А ведь в российской системе координат против "бога" такие вещи говорить нельзя, это запрещено.

Итак, подытожим: наш хит является элементом сопротивления. Кто-то поет эту песню. Кто-то на аватарке ставит желто-голубой флажок. А кто-то находясь на службе, закладывает патроны в магазины. Тем самым мы фиксируем и посылаем сигналы, что а) россияне, вы нам не братья; б) вы – проклятые оккупанты, мы вас никогда не простим. В таком контексте следует рассматривать эту песню.

В песне имеется ненормативная лексика? Что ж, на то они и ультрас, – рассказал Роман Цимбалюк в интервью Спорт 24.

Напомним, что недавно песню о президенте страны-агрессора исполнили украинские фаны во время матча против России в полуфинале футзального Евро. После ряда жалоб из соседней страны на поведение наших болельщиков УЕФА начал расследование.

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