Знаменитий журналіст Роман Цимбалюк, який 13 років працював у Москві та відомий жорсткими запитаннями до Володимира Путіна, оцінив пісню-хіт про президента країни-агресора.

– Є чудова пісня українських фанатів, яка вже стала міжнародною – "Путін х*йло". У кулуарах вам ніколи не доводилося чути, як на неї реагує господар Кремля?

– Я думаю, що він до цього ставиться по-філософськи. Він же багато разів розповідав, жалівся, що на Заході йому домальовують ікла, кров. Багато є різних карикатур. Словом, його часто позиціонують (справедливо), як диявола. Він з цього приводу завжди каже: "Мене це не зачіпає, я до цього звик".

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Суть нашого хіта в іншому. Важливо не те, як сприймає Путін. А важливо те, як дії Росії сприймають громадяни України. Бо якщо ця пісня-кричалка стала такою популярною – який наслідок? Росіяни бачать, що їх тут, як мінімум, не чекають. Адже в російській системі координат проти "бога" такі речі говорити не можна, це заборонено.

Тож підсумуємо: наш хіт є елементом спротиву. Хтось співає цю пісню. Хтось на аватарки ставить жовто-блакитний прапорець. А хтось, перебуваючи на службі, закладає патрони в магазини. Тим самим ми фіксуємо і посилаємо сигнали, що а) росіяни, ви нам не брати; б) ви – кляті окупанти, ми вас ніколи не пробачимо. У такому контексті варто розглядати цю пісню.

Наявна ненормативна лексика? Що ж, на те вони й ультрас, – розповів Роман Цимбалюк в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, нещодавно пісню про президента країни-агресора виконали українські фани під час матчу проти Росії у півфіналі футзального Євро. Після низки скарг із сусідньої країни на поведінку наших уболівальників УЄФА розпочав розслідування.

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