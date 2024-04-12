"Эмоции после того гола были положительные. Сейчас тем более, когда пересматриваю тот гол. Кайфую. Хотя мы в том финале и проиграли, но на следующий год мы приехали и 4:0 их обыграли. Поэтому я вдвое больше доволен, когда попадаю на видео с тех матчей.

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Как решился на удар? Да просто на тренировках постоянно бил. Мне с детства было безразлично, с какой дистанции пробивать. Тем более, что тогда я чувствовал уверенность. С большим удовольствием и мотивацией приезжал в сборную. Такие решения принимаются, когда ты имеешь уверенность и находишься в хороших кондициях.

Реакцию нашего тренерского штаба, думаю, все видели. Там было все понятно, все были в шоке, не понимали, как оттуда можно забить. Реакция россиян? Вроде ничего не говорили, но в том финале они ужасно себя вели. Могли сказать пару ласковых слов, за которые можно зацепиться и, как говорят, по лицу получить. Не по-футбольному, какие-то гнилые они", – резюмировал Калитвинцев в интервью Украинскому футболу.

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