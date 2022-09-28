Отец Динияра Билялетдинова заявил, что в полученной повестке были некоторые несоответствия из-за возраста сына. Сейчас Динияру 37 лет, а повестки должны приходить только мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет.

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"Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - цитирует слова отца Динияра The Sun, ссылаясь на российские СМИ.

Отметим, что с 2005 по 2012 год Динияр Билялетдинов провел за сборную России 46 матчей. Он успел поиграть за такие команды, как Локомотив, Эвертон, Спартак, Анжи, Торпедо, Рубин и Тракай.

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