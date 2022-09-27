Бывший защитник Динамо Бетао с юмором объяснил, почему пока не видит себя на тренерской скамье.

Опытный бразилец в своих соцсетях опубликовал видео, на котором наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пытается что-нибудь объяснить невидимому собеседнику. Бетао, очевидно, опасается повторить судьбу испанского специалиста.

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"Если говорить проще... Когда меня спрашивают: "Бетао, почему ты не хочешь стать тренером?" Я показываю это видео и отвечаю: "Чтобы сохранить здравый смысл", – написал Бетао в своем Twitter.

К слову, бразилец, в свое время являвшийся одним из лидеров киевского Динамо, в мае повесил бутсы на гвоздь. Сейчас Бетао работает координатором молодежного сектора в клубе Аваи, который был последним в его игровой карьере.