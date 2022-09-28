Батько Дініяра Білялетдінова заявив, що у отриманій повістці були деякі невідповідності через вік сина. Зараз Дініарові 37 років, а повістки повинні приходити тільки чоловікам віком від 18 до 35 років.

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"Зараз будемо з'ясовувати, чи правильна ця повістка, чи її надіслали зарано. Будь-що може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді питань не було б. А поки президент встановив часткову мобілізацію, все має бути за законом", - цитую слова батька Дініяра The Sun, посилаюсись на російські ЗМІ.

Зазначимо, що з 2005 по 2012 рік Дініяр Білялетдінов провів за збірну Росії 46 матчів. Він встиг пограти за такі команди як Локомотив, Евертон, Спартак, Анжи, Торпедо, Рубін та Тракай.

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