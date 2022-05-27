"Мы постоянно переписываемся с родственниками. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался присылать им лекарства, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.

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Они возле моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева.

Если украинцы должны бороться, чтобы просто жить своей нормальной жизнью, россияне должны бороться за свое право быть частью мирового общества", – цитирует Караваева Time.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Херсон стал одним из городов, сразу попавших под оккупацию и находящихся в плену российских выродков до сих пор.

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